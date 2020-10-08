شريف عامر: 10 % من سكان العالم أصيبوا بأزمة كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
شريف عامر
شريف عامر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي شريف عامر، إن عدد الوفيات بسبب أزمة كورونا تجاوز المليون حالة، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن إيطاليا من أكثر من الدول التي تأثرت بأزمة كورونا، وسجلت اليوم 3 آلاف حالة في يوم واحد، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية كشفت أن 10% من سكان العالم أصيبوا بأزمة كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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