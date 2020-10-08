مشهد عصام السقا وميرنا نور الدين يتصدر تريند "اليوتيوب " (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر فيديو عزومة ياسين "عصام السقا" لنور 'ميرنا نور الدين' خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل 'حكايات بنات' تريند رقم ٣ علي يوتيوب مصر.


يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض الساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.


مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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