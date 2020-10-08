شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. بيان يُحذر من طقس الخميس
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.
طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.
طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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