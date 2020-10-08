شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. بيان يُحذر من طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.



طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

