تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

تغلب فريق الأهلي على حساب فريق إنبي بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.
جاءت أهداف الأهلي الثلاثة عن طريق، مروان محسن "هدفين"، وجونيور أجايي "هدف" في الدقائق 3، 17، 80 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى 85 نقطة ويعتلي قمة ترتيب الدوري الممتاز والذي حسم لقبه بشكل رسمي منذ خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام فريق أسوان بهدف دون رد في لقاء الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.

وواصل الأهلي مطاردة رقمه القياسي السابق كأكثر فريق حصداً للنقاط في موسم واحد والذي سجله موسم 2017 – 2018 بعد حصد 88 نقطة ويسعي لتحطيم هذا الرقم خلال الجولتين المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي اليوم الأربعاء:-

- الأهلي 85 نقطة
- الزمالك 64 نقطة
- بيراميدز 63 نقطة
- المقاولون العرب 52 نقطة
- إنبي 45 نقطة
- سموحة 44 نقطة
- مصر المقاصة 40 نقطة
- الاتحاد السكندري 39 نقطة
- الاسماعيلي 38 نقطة
- الإنتاج الحربي 37 نقطة
- المصري 36 نقطة
- طلائع الجيش 35 نقطة
- نادي أسوان 34 نقطة
- وادي دجلة 34 نقطة
- الجونة 34 نقطة
- حرس الحدود 30 نقطة
- نادي مصر 21 نقطة
- طنطا 18 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاهلب وانبي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 6 ساعات

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ 42 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 16 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 8 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي "هايص" والزمالك "لايص".. أرقام وحقائق من جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

بعد تعادله مع المقاصة.. 16 نقطة تفصل الأهلي عن تحطيم رقمه التاريخي في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي ضد إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز

تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إف سي مصر

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد طنطا

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:08 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»