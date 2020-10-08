تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي





تغلب فريق الأهلي على حساب فريق إنبي بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

جاءت أهداف الأهلي الثلاثة عن طريق، مروان محسن "هدفين"، وجونيور أجايي "هدف" في الدقائق 3، 17، 80 من زمن المباراة.





هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى 85 نقطة ويعتلي قمة ترتيب الدوري الممتاز والذي حسم لقبه بشكل رسمي منذ خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام فريق أسوان بهدف دون رد في لقاء الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.





وواصل الأهلي مطاردة رقمه القياسي السابق كأكثر فريق حصداً للنقاط في موسم واحد والذي سجله موسم 2017 – 2018 بعد حصد 88 نقطة ويسعي لتحطيم هذا الرقم خلال الجولتين المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي اليوم الأربعاء:-





- الأهلي 85 نقطة

- الزمالك 64 نقطة

- بيراميدز 63 نقطة

- المقاولون العرب 52 نقطة

- إنبي 45 نقطة

- سموحة 44 نقطة

- مصر المقاصة 40 نقطة

- الاتحاد السكندري 39 نقطة

- الاسماعيلي 38 نقطة

- الإنتاج الحربي 37 نقطة

- المصري 36 نقطة

- طلائع الجيش 35 نقطة

- نادي أسوان 34 نقطة

- وادي دجلة 34 نقطة

- الجونة 34 نقطة

- حرس الحدود 30 نقطة

- نادي مصر 21 نقطة

- طنطا 18 نقطة



