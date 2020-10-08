الجامعة العربية: السيسي صاحب تجربة رائدة في العالم العربي

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الرئيس السيسي استحق عن جدارة جائزة درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية لعام 2020، التي حصل عليها باعتباره صاحب تجربة تنموية رائدة في العالم العربي.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن هذا العام حصل الرئيس السيسي على الدرع، باعتباره صاحب تجربة رائدة في العالم العربي، لا سيما أن الجميع يعلم حجم التطور الذي تشهده مصر في مجال التحديث والتنمية في كل المجالات، منذ توليه رئاسة الجمهورية.



وتابع أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كل المجالات منذ تولي الرئيس السيسي، موضحًا أن الرسائل الأهم خلال إهداء الرئيس اليوم الدرع، تتمثل في أن المجتمع المصري استطاع بتماسكه وصلابته أن يعبر أمور صعوبة بقيادة واعية وهو ما ظهر واضحًا في منعطفات عديدة في منتهى الدقة، في ظل إدراكه أن الأمور لا يمكن استمرارها دون تحديث وتنمية.



واستكمل حسام زكي، أن اختيار التاريخ بإهداء الرئيس اليوم، جاء وفقًا لجدول ارتباطات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه صدفة جيدة تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، تحدث اليوم عن ما لم يتم تحقيقه بعد، وهو ما يؤكد أن لديه طموحات كبيرة في المجتمع المصري ويرغب في تحقيق المزيد والمزيد.



