عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر على الصور الأولى لحريق شب داخل مسجد الأزهر، بمحافظة القاهرة. 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر
عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

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مسجد الأزهر حريق بوابة الفجر الفجر ازهرية الاسكندرية

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