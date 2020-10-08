عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

حصلت بوابة الفجر على الصور الأولى لحريق شب داخل مسجد الأزهر، بمحافظة القاهرة.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر، دون وقوع إصابات.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.



