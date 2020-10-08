"المنصوري" يكشف حقيقة اتصاله بـ قناة "مكملين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، إن المكالمة التي عرضتها قناة مكملين الإرهابية، على أساس أنه تواصل معهم هاتفيًا، "مفبركة"، مشيرًا إلى أن هذه المكالمة حقيقية ولكنها لم تكن لهم وإنما لإحدى القنوات المصرية.

وأضاف المنصوري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تواصل مع إحدى القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وعرضوها على أنها كانت لهم، مضيفًا: "هم بالفعل مكملين ولكن في الخيبة والتضليل والأكاذيب، ولم ولن يحدث أن أدخل مع مثل هذه القناة لأنني أحمل لهم الكثير من الكراهية، كونهم حاقدين على مصر".

وتابع: "مذيع القناة الإرهابية، تابع مداخلتي التي أجريتها عبر إحدى القنوات المصرية، ووجه لي نفس الأسئلة على الهواء مع عرضه هذه المكالمة على أساس أني تحدثت معهم، واستخدموا اسمي نظرًا لأني شخصية عامة والشعب يحبني، فهم حاولوا عمل بلبلة ويثيروا التساؤل والتشكيك لدى المصريين بأنني تواصلت مع مثل هذه القناة الإرهابية، ولكن عبثًا ما يحاولون".

واختتم تصريحاته، أن هناك محاربة بالفكر ومحاربة أخرى بالسلاح، لذلك لا بد من توعية الناس تجاه هذه المحاولات التي يجريها الجماعات الإرهابية لاستهداف الشباب.

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