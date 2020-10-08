قيادات الأزهر يتابعون حريق الجامع لرفع تقرير للإمام الاكبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
الأزهر
الأزهر
محمود الجلاد
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وقع حريق بالجامع الأزهر بالدور الثانى منذ قليل تجاه باب الصعايدة.

ووصلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.

ويتابع قيادات مشيخة الأزهر اخر التطورات حول الحريق ورفع تقرير للامام الأكبر بما حدث. 

*شيخ الأزهر لرئيس الوكالة الأمريكية للتنمية: وقف الحروب والكراهية أيسر الطرق لحل مشكلات العالم*

*رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية: نحرص على التعاون مع الأزهر لاقتلاع جذور الكراهية والإرهاب في العالم*

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السيد جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، والوفد المرافق له.

وقال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه حرص على لقاء فضيلة الإمام الأكبر رغم أن الزيارة مدتها يوم واحد، نظرًا لما تابعه من جهود كبيرة ومهمة لشيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية لزرع بذور الخير والسلام بين الناس ومحاربة كل أشكال العنف والتعصب وخطاب الكراهية، وهو ما تسعى إليه الوكالة الأمريكية من أجل الارتقاء بالإنسان، وبذل الجهود الرامية إلى بحث وحل مشكلات التنمية الاقتصادية والحرية الدينية، مؤكدًا حرص الوكالة على التعاون مع الأزهر لاقتلاع جذور الكراهية والإرهاب في العالم، وأن الأزهر مؤسسة دينية ذات سمعة كبيرة وتُخرج سفراء ينتشرون عبر العالم، مضيفا أن الجهود التي يبذلها الأزهر لا تخدم مصر فقط وإنما تخدم الإسلام عمومًا.

من جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر إن أيسر الطرق لحل مشكلات التنمية الاقتصادية في العالم هو وقف الحروب وخطاب الكراهية والمحاربة الجادة للتطرف والإرهاب، ومحاربة المتطرفين أيا كانت انتماءاتهم الدينية وليس محاربة الدين، وذلك كله لن يكون إلا بعد بحث الأسباب الحقيقة للإرهاب ووضع الحلول لها بكل صدق وموضوعية، وجعل الحفاظ على الإنسان وحمايته هو الهدف الأسمى فوق أي اعتبارات، مؤكدًا فضيلته أن الأزهر ضمير الأمة وهو أول من تنبه لخطورة التطرف والإرهاب وعمل على محاربته، تُحركنا في ذلك مسؤوليتنا الدينية والإنسانية.

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