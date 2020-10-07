برشلونة يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع كلا من ممفيس ديباي نجم هجوم أوليمبيك ليون وإيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إيريك جارسيا وممفيس ديباي يُريدان اللعب في صفوف برشلونة وهما على استعداد للانتظار ثلاثة أشهر أخرى.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد حاول التعاقد مع النجمين في فترة الإنتقالات الصيفية ولكنه لم يتمكن من ذلك، حيث لم يكن قادر على ذلك لأسباب مادية نتيجة تأثره بأزمة فيروس كورونا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي وجارسيا تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف المقبل وبإمكانهم الإنضمام إلى برشلونة بشكل مجاني ولكن النادي الكتالوني يرغب في الإستفادة منهما في الدور الثاني من الموسم الحالي.



