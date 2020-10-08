اعترافات سيدة ألقت طفلها في ترعة بني سويف: حملته نتيجة علاقاتي المتعددة

أدلت "نورة إ.م" 34 سنة، المتهمة بقتل طفلها بإلقائه بمياه ترعة بقريتها، باعترافاتها أمام مدير نيابة إهناسيا ببني سويف، قائلة إنها لديها طفلة من زوجها البالغ من العمر 60 عامًا، وأنها تزوجت منه منذ 5 سنوات، وأنجبت منه طفلة عمرها 4 سنوات، وأنها نتيجة علاقاتها المتعددة ومرورها بحالة نفسية، حملت طفلًا.



وأضافت: "طوال فترة الحمل حاولت إجهاض نفسي مرتين إلا أن الجنين ظل في بطني، وبعد ولادتي فوجئت بأنه طفلا، وكان زوجي فرحان به، إلا أن ضميري بدأ يوجعني جدًا فقررت التخلص من الطفل وفعلا خرجت إلى ترعة مجاورة للمنزل في القرية التي أسكن فيها وألقيت بطفلي في الترعة".



وواصلت: "عندما عدت اخترعت رواية أن هناك شخصين دخلا إلى المنزل، وخطفا الطفل وقلت لزوجي عايزة ابني، فحرر محضرًا بالواقعة، ولم أكن أتخيل أن القصة التي اختلقتها ستنكشف بسرعة، وأنا نادمة على ما فعلت، وقمت بإرشاد رجال المباحث عن المكان الذي ألقيت فيه طفلي الرضيع".





