خبير يكشف أسباب خوف الأردن من وجود حزب الله (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، اللواء الدكتور فايز الدويري، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، والأمن لم يستتب بعد بسبب وجود أكثر من عامل يبعث على عدم الاستقرار.

وأكد "الدويري"، خلال لقائه برنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن الأردن تتخوف من وجود "حزب الله" أو "الميليشيات الشيعية"، لأن حزب الله لديه خلايا نائمة في الأردن، والقي القبض على بعضها، وكذلك تشكيل خلايا إيران خطرا لأن مفهوم (الهلال الشيعي) لا يزال موجود في الخلفية الذهنية لصانع القرار والأجهزة الأمنية الأردنية.

وأردف الدويري: "الوجود الإيراني قوي ونافذ وفاعل، وموجود على الصعيد السياسي والاقتصادي وكذلك متواجد أيضا على صعيد (التشيع المذهبي) ولا يمكن إنكاره أبدًا".

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