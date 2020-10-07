عاجل.. حريق في الجامع الأزهر ناحية باب الصعايدة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:49 م
حسام زيدان
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اشتعلت النيران منذ قليل في الغرفة التي تعلو باب الصعايدة في الجامع الأزهر الشريف، وهذه الغرف من زيادات عبد الرحمن كتخدا على الجامع، وقد استطاعت قوات الحماية المدنية السيطؤة على الحريق.
وأوضح مصدر بالآثار أن الحريق تسبب فيه مسا كهربائي، اشتعل بسبب أحد المصابيح الكهربية في الغرفة والتي كانت تحت الترميم وخالية من أي أثاث أو مهمات.
واكد المصدر أن قوات الحماية المدنية تحركت في سرعة وسيطرت على الحريق تمامًا وأن هناك لجنة في طريقها للجامع لتقدير وحصر الخسائر.
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