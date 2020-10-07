نجل مدرب فارسكور: والدى أصيب بجلطة قبل عامين وليس قبل المباراة

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قال كريم أكرم حفيلة، نجل المدرب المتوفى ولاعب فريق فارسكور، إن والده ظل ربع ساعة في أرض الملعب عقب سقوطه خلال الاحتفال بالهدف الثانى للنادى، في دورى الدرجة الرابعة، دون إسعافات طبية، وتابع:"ربع ساعة في أرض الملعب واحنا مش عارفين نعمل ليه أيه ونفوق فيه وهو مش بيفوق".



وأضاف "حفيلة "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن والده كان يعانى من ارتفاع في ضغط الدم قبل بداية المباراة، ولكنه لم يكن مصاباً بجلطة كما يتردد، مشدداً على أن نبض والده يعمل طول مدة تواجده في الملعب بعد سقوطه ولم يتم عمل إسعافات طبية له من قبل متخصصين.



ورد "حفيلة"، على ما قاله الدكتور هانى محمد، رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، بشأن إصابة والده بجلطة في اليوم السابق على المباراة، قائلاً:"والدى كان يعانى من جلطة قبل عامين وليس قبل المباراة".



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علق إكرامى خضير، رئيس مجلس إدارة نادى فارسكور، خلال تصريحات إعلامية سابقة، على واقعة وفاة مدرب نادى فارسكور إثر أزمة قلبية خلال مباراة، قائلًا:"لما جبنا الجول الثانى في الدقيقة الـ38 جرى على اللاعب اللى جاب الهدف وحياه ووهو راجع وقع والبقاء لله..هو كان فرحان بالجول".



وأضاف " خضير"، أنه تم نقل مدرب الفريق عقب سقوطه في أرض الملعب إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.



وأكد "خضير"، أنه لم يشاهد أية سيارات إسعاف خارج النادى، موضحًا أن منطقة دمياط لكرة القدم مسئولة عن توفير سيارة إسعاف خلال المباريات، وتابع:"الإسعاف بيجى بـ250 طول الماتش والمنطقة بتدفعها".



وأشار "خضر"، قمنا بنقل مدرب الفريق في سيارة شرطة إلى المستشفى، ولم نستغرق 10 دقائق.

