إسبانيا تسجل 10491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
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سجلت إسبانيا 76 حالة وفاة و 10419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم : إنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 835901 إصابةً، فيما سُجلت 445 حالة وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 32562 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 36,283 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 27,304 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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