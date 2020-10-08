رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يرفض مصطلح "الموجة الثانية" لهذا السبب

رفض فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، مصطلح الموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلًا إنه من الخطأ أن نطلق على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يرجع الموجة الثانية للفيروس خاصة الموجة الأولى لم تنتهي والعالم في المرحلة الثالثة لها حاليًا.





وقال "عودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "موجدين حاليا في المرحلة الثالثة والتي تمتاز عن المرحلتين الأولى والثانية بأن أعراض أخف وانخفاض أعداد المتوفين والذين أغلبهم من فئة كبار السن".





وأشار إلى أن 75 إلى 85% من الإصابات بالفيروس حاليًا يتعافون، لافتًا إلى أنه يتفق مع تصريحات منظمة الصحة العالمية التي قالت إن 10% من سكان العالم مصابي بفيروس كورونا، موضحًا أنه كلما زادت عدد المسحات كلما تم تسجيل عدد إصابات أكتر.





وبسؤاله عن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا المحتمل أوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، "صعب نشوف لقاح قبل شهر مايو من العام المقبل، واللقاح الأقرب هو لقاح جامعة أكسفورد الذي يقوم بنشر أغلب الدراسات التي يقوم بها ويتم متابعتها من قبل منظمة الصحة العالمية".





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.



