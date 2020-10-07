باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك للاحتراف

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:30 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القد بنادي الزمالك عن موقفه من رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق للاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ورفض باتشيكو فكرة رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي بشكل نهائي، خاصة وأن اللاعب تلقي عرضًا من أحد الأندية السعودية، وهو ما رفضه مدرب القلعة البيضاء بشكل قاطع لأن زيزو يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض.

وأبلغ جايمي باتشيكو إدارة النادي برفضه فكرة رحيل زيزو وهو ما توافق مع وجهة نظره مع إدارة الكرة بالنادي، وبالتالى تم رفض كل العروض المقدمة للاعب للرحيل خلال نافذة الانتقالات المقبلة.

يذكر أن الزالك يستعد لمواجهة وادي دجلة مساء غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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