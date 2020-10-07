منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء يواصلان انتصاراتهما في الدوري المغربي

اشتد الصراع على لقب الدوري المغربي، حيث واصل فريقا الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي ونهضة بركان الانتصارات خلال المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة (قبل الأخيرة).

وتغلب الرجاء البيضاوي 2 / 1 على مضيفه أولمبيك خريبكة، فيما فاز الوداد البيضاوي 2 / صفر على ضيفه سريع وادي زم، واكتسح نهضة بركان ضيفه المغربي التطواني 4 / 1.

كما أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الجيش الملكي 5 / 2 على ضيفه نهضة الزمامرة، ومولودية وجدة على ضيفه أولمبيك آسفي 1 / صفر، ويوسفية برشيد على مضيفه رجاء بني ملال 2 / صفر، فيما تعادل اتحاد طنجة مع ضيفه حسنية أغادير بدون أهداف.

وعلى ملعب (الفوسفاط)، بادر الرجاء بالتسجيل عبر لاعبه عبدالإله الحافيظي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف حميد أحداد الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وأحرز أداما ديوم هدفا لمصلحة خريبكة في الدقيقة 43، فيما أهدر زميله خالد صروخ ركلة جزاء في الدقيقة 57.

بتلك النتيجة، حافظ الرجاء، الذي تعادل في المرحلتين الماضيتين مع مولودية وجدة ونهضة بركان، على صدارته ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، فيما تجمد رصيد خريبكة عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير، ليتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية برفقة فريق رجاء بني ملال متذيل الترتيب.

وحقق الوداد البيضاوي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه سريع وادي زم، ليصالح جماهيره، بعد تعادله المخيب مع حسنية أغادير في المرحلة الماضية.

ورفع الوداد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سريع وادي زم عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأحرز أيمن الحسوني الهدف الأول للوداد في الدقيقة 36، فيما تكفل إسماعيل الحداد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90.

واحتفظ نهضة بركان بآماله الضئيلة في الفوز باللقب بفوزه الكبير 4 / 1 على المغرب التطواني.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد المغرب التطواني عند 37 نقطة في المركز السابع.

ويسعى نهضة بركان للفوز على مضيفه أولمبيك آسفي في المرحلة الأخيرة بعدد وافر من الأهداف، في انتظار خسارة الرجاء البيضاوي أمام ضيفه الجيش الملكي، وكذلك تعادل أو خسارة الوداد أمام مضيفه الفتح الرباطي في المرحلة ذاتها.

في المقابل، يكفي الرجاء البيضاوي الفوز على الجيش الملكي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2012 / 2013، دون النظر لنتائج باقي منافسيه، فيما يأمل الوداد في الفوز على الفتح الرباطي وتعثر الرجاء، للاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.