في ذكرى ميلادها.. ببا عز الدين كونت فرقة تمثيلية غنائية ضمت عددًا من المشاهير

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ببا عزالدين، التي اشتهرت في الأربعينات وكانت واحدة من أهم الراقصات الشرقيات في مصر.



وفي صيف عام ١٩٣٤ انفصلت ببا عن صالة بديعة مصابني، وكوَّنت فرقة باسمها عملت في كازينو مونت كارلو بالشاطبي بالإسكندرية، فقدمت المسرحيات والمنولوجات والرقص الشرقي.



و كونت ببا عز الدين، فرقة تمثيلية غنائية ضمت عددًا من المشاهير، منهم: أبو العلا علي، أحمد عبد الحليم، أحمد عبد الله، أسعد مصطفى، إسماعيل ياسين، أليس، أمين عطا الله، أمينة محمد، أنصاف محمد، أنطوان عيسى، بدرية أحمد، بدرية العراقية، بيونشتا، تحية كاريوكا، تيتي، ثريا حلمي، جمالات حسن، جميل جمعة، جينا، حامد مرسي، حسين إبراهيم، حسين المليجي، حكمت فهمي، حورية حسن.



كما ضمت الفرقة خيرية صدقي، ديوريلس، رجاء رستم، رجاء عبده، روز عازوري، زوزو لبيب، زيزي سعيد، زينب السودانية، سارة، سعاد عبده، سميحة حسن، سميرة أمين، سنية شوقي، سيد بهنسي، سيد سليمان، سيد فوزي، سيد مصطفى، شوشو، صفية حلمي، عايدة، عبد الحليم القلعاوي، عبد العزيز أحمد، عبد النبي محمد، عزيز عيد، عفيفة إسكندر، عقيلة راتب، علي العريس، فتحية أحمد، فتحية الشريف، فتحية فؤاد، فتحية محمود، ألفريد حداد، فكتوريا مسلم، فهمي أمان، فيفي، كريمة أحمد، كيكي المسيري.



وضمت أيضًا كيكي عمار، لونا، ليز، ليلى الشقراء، ليلى حلمي، ليلى عاصم، لين، محمد إدريس، محمد التابعي، محمد السباعي، محمد عبد المطلب، محمود التوني، مفيدة أحمد، موسى حلمي، ميمي صيداوي، نادية العريس، نادية سلامة، نزهة العراقية، نعمات المليجي، هجران هانم، هلدا.

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