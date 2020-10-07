فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية وديا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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اكتسح منتخب فرنسا  نظيره الأوكراني بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الاربعاء، في اطار استعداداتهما لمنافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.


وتقدم المنتخب الفرنسي (بطل العالم) بهدف مبكر حمل توقيع إدواردو كامافينجا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و34.

 

وجاء الهدف الرابع لفرنسا عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيتالي مايكوليتكو مدافع منتخب أوكرانيا هدفا عكسيا في الدقيقة 39، فيما قلص زميله فيكتور تسيجانكوف الفارق، بتسجيله هدفا لأوكرانيا في الدقيقة 53.

 

وسرعان ما عاد المنتخب الفرنسي لبسط سيطرته على اللقاء من جديد، بعدما أحرز كورينتين توليسو وكيليان مبابي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و82، فيما تكفل أنطوان جريزمان بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 89.

 

يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال ثم مضيفه منتخب كرواتيا يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الديوك) المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد مرور أول جولتين.

 

في المقابل، يلعب منتخب أوكرانيا مع ضيفيه منتخبي ألمانيا وإسبانيا يومي 10 و13 من الشهر ذاته على الترتيب، ضمن المجموعة الرابعة للقسم الأول، حيث يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب إسبانيا (المتصدر).

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