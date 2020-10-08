شاهد.. صابرين تكشف تأثير تجسيد شخصية "أم كلثوم" عليها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
صابرين
صابرين
أمنية فوزي
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قالت الفنانة صابرين، إن مسلسل "كوكب الشرق" هو رحلة الصعود والعمل للوطن وسيرة نموذج مشرف مثل أم كلثوم، وتعد هرم رابع بجانب الأهرامات الثلاثة.

وأضافت صابرين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه كان لدينا حس وطني لأنها كانت فنانة العروبة، واستطاع المسلسل أن يجمع جميع طوائف الشعوب العربية لمشاهدته، خاصة أن المسلسل تطرق لأعظم سيدة في الوطن العربي من الناحية الفنية.

وتابعت: أنها تشعر باستعدادها للشخصية عندما يذهل الجميع عند رؤيتها أمام الكاميرا بأنها تشبه الشخصية التي تقوم بتقديمها مثل شخصية أم كلثوم، أو شخصية زينب الغزالي في مسلسل "الجماعة"، لافتة إلى أن الفنان أحمد زكي لم يكن متقمص الشخصية مثلما كان يشاع عنه.

وعن تقديم محمد رمضان مسلسل عن الفنان الراحل أحمد زكي، قالت: أن الشكل ليس رقم واحد في اختيار الممثل لتأدية السير الذاتية، وانما الروح هي الأهم، لافتًا إلى أن محمد رمضان فنان عظيم، ولكن اغلب الذين عاصروا الفنان احمد زكي مازالوا على قيد الحياة، منوها بأن محمد رمضان يصلح لتقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، وإنما ما سيقابله من نقد هو تحريف حقيقة من عاصروه.

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