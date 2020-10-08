شاهد.. رد قاسي من بطل حرب أكتوبر على نتنياهو
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
داليا الحسين
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أكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، عدم قدرة أي عدو على الاقتراب من مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد الفضائية: "اللي هيقرب من البوابة الشرقية هتتقطع رقبته عشان مصر عندها السيسي".
وحول تغريدة نتنياهو التي ادعى فيها وصول إسرائيل إلى أبواب القاهرة خلال حرب أكتوبر قال: "الإسرائيليون مش عارفين ينسوا العلقة اللي أخدوها، وذكرى أكتوبر يوم أسود بالنسبة لهم"، مردفا: "إسرائيل دائما تراوغ وتكذب وأنكروا مقتل 18 طيارا خلال حرب أكتوبر، ثم طالبوا بعد ذلك بالحصول على جثثهم".
وتابع بطل حرب أكتوبر: "إسرائيل صنعت ثغرة خلال حرب أكتوبر، ولو استمرت كان الجيش المصري سيبيد كافة القوات المتواجدة بالثغرة كونهم كانوا محاصرين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر".
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