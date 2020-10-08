شاهد.. رد قاسي من بطل حرب أكتوبر على نتنياهو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
داليا الحسين
Advertisements
أكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، عدم قدرة أي عدو على الاقتراب من مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد الفضائية: "اللي هيقرب من البوابة الشرقية هتتقطع رقبته عشان مصر عندها السيسي".

وحول تغريدة نتنياهو التي ادعى فيها وصول إسرائيل إلى أبواب القاهرة خلال حرب أكتوبر قال: "الإسرائيليون مش عارفين ينسوا العلقة اللي أخدوها، وذكرى أكتوبر يوم أسود بالنسبة لهم"، مردفا: "إسرائيل دائما تراوغ وتكذب وأنكروا مقتل 18 طيارا خلال حرب أكتوبر، ثم طالبوا بعد ذلك بالحصول على جثثهم".

وتابع بطل حرب أكتوبر: "إسرائيل صنعت ثغرة خلال حرب أكتوبر، ولو استمرت كان الجيش المصري سيبيد كافة القوات المتواجدة بالثغرة كونهم كانوا محاصرين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتنياهو حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر الإعلامي احمد موسى أكتوبر إسرائيل

أخبار تهمك

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ أقل من ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف خسائر الأهلي برحيل أزارو

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 7 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الطيار المجنون: "الإسرائيليون لم يفيقوا من العلقة اللي أخدوها في 73"

بطل معركة المنصورة الجوية: السيسي بعث روح أكتوبر من جديد

المنصوري: "مصر أصبح لها درع وسيف.. واللي هيقرب منها هايمحى من على وش الأرض"

خبير عسكري: كف "السادات" تعامد على "قفا" إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر

أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 6-10-2019

"الطيار المجنون" عن نصر أكتوبر: "إسرائيل كان معها أمريكا.. ومصر كان معها ربنا"

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:08 ص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»