الأزهري لـ الشباب: "احذروا أن تكونوا شر الأجيال"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري
شيماء حسن
Advertisements
وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تحذيرًا إلى الشباب بألا ينساق وراء بعض التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي باسم إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "احذر أن تكون شر الأجيال وأن تضيع الأمانة عندك، لابد ان يقدم كل جيل ثمن غالي ونفيس للحفاظ على هذا الوطن".

وأضاف "إسرائيل لديها فريق يعكف على دراسة تفصيلية للتاريخ المصري والعربي وحرب أكتوبر، حيث يقوم هذا الفريق بمحاولة تزوير التاريخ وعندهم نفس طويل وصبور، ولكن يجب أن يقوم الفن بدور في توصيل شهادات من إسرائيل نفسها عن هذه الحرب".

مصر تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أكد فيها، أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وقدم السيسي، التحية إلى روح جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.

وشدد الرئيس على أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقدرات الشعوب بوابة الفجر الفجر البناء والتعمير أكتوبر أسامة الأزهري

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. بيان يُحذر من طقس الخميس

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 19 ساعة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلامي مصري لـ نتنياهو: "جيشنا عمل الجلاشة مع إسرائيل" (فيديو)"

أحد أبطال حرب أكتوبر: لم نصدق أن الحرب في اليوم التالي (فيديو)

وائل الإبراشي: لولا جمال عبدالناصر ما تحقق نصر أكتوبر

شاهد.. أحد "أبطال أكتوبر": حضور قتلة السادات الاحتفالات حاجة تحرق الدم"

أحد أبطال حرب أكتوبر: الجيش المصري قطع ذراع إسرائيل

جيهان السادات: الرئيس الراحل كان واثقاً من النصر بشدة

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

01:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»