الأزهري لـ الشباب: "احذروا أن تكونوا شر الأجيال"

وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تحذيرًا إلى الشباب بألا ينساق وراء بعض التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي باسم إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.



وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "احذر أن تكون شر الأجيال وأن تضيع الأمانة عندك، لابد ان يقدم كل جيل ثمن غالي ونفيس للحفاظ على هذا الوطن".



وأضاف "إسرائيل لديها فريق يعكف على دراسة تفصيلية للتاريخ المصري والعربي وحرب أكتوبر، حيث يقوم هذا الفريق بمحاولة تزوير التاريخ وعندهم نفس طويل وصبور، ولكن يجب أن يقوم الفن بدور في توصيل شهادات من إسرائيل نفسها عن هذه الحرب".





