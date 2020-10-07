الفنان مارك حاتم ينضم لمفاجآت أولى حلقات The Voice Senior.. وبسببه الجمهور يعاتب لجنة التحكيم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت مساء اليوم أولى حلقات الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، لينضم بقوة لعائلة The Voice وThe Voice Kids، وذلك عبر شاشة MBC، حيث تخلل الحلقة مفاجآت بالجملة للجمهور من كافة النواحي.

وكان من أبرز هذه المفاجآت، هو مشاركة والدة الفنان اللبناني مارك حاتم خلال البرنامج وهي السيدة/ داني؛ والتي لم يحالفها الحظ خلال الحلقة ولم يلتف لها أحد من أعضاء لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين".

وبعد تألقها على المسرح بأغنية للمطربة فيروز، فاجأها ابنها الفنان مارك حاتم وقدم لها أغنية كإهداء لها.

وبالرغم من شهرة مارك حاتم في لبنان، فهو فنان شاب لديه صوت مميز ورفع إسم بلده عاليا في برنامج المواهب The voice في فرنسا، ولكن لم يتعرف أحد من لجنة التحكيم عليه الأمر الذي تسبب في غضب فئة من الجمهور، ممن أعربوا عن اندهاشهم مما حدث.


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