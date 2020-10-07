بطل أكتوبر: "أغلى وسام حصلت عليه في حياتي من بائعة جرجير"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، إنه شارك في أطول معركة جوية التي استغرقت مدتها 13 دقيقة، وحصل على جميع الأوسمة والنياشين، من القوات المسلحة.

وأضاف المنصور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه حصل على أغلى وسام في تاريخه من سيدة مصرية عندما ذهب لشراء الجرجير منها، ليسألها عن الثمن، لترد قائلة: «والله يا أبو عنين زرقاء ياللي دوخت اليهود أنت ما أنا واخدة منك فلوس»، موضحًا أن هذا هو التكريم الأغلى في تاريخه، باعتبارها سيدة وأم مصرية بسيطة.

وتابع المنصوري، أن الشباب هم أمل مصر في جميع المجالات وعليهم تحمل مسئولية مصر الذين استلموها، ولا بد من الإدراك أن الحروب أصبحت تكنولوجية وموجهة، في ظل أن الأطفال أصبح شغلهم الشاغل هو التركيز مع الهواتف الذكية وألعابها، مشيرًا إلى أن سيناء لولا وجود القوات المسلحة وجنودها البواسل، لم تكن سيناء التي نراها حاليًا.


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