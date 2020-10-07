تامر أمين: الحرب لسه لم تنتهي.. بس أحنا شعب وجيش يخوف

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علق الإعلامي تامر أمين، على الفيديوهات المفبركة التي تبثها قنوات الإخوان قائلًا: " العدو أدرك أنه لا يمكن هزيمة مصر عسكريًا، لذا استبدلوا الحروب العسكرية، بحروب جديدة أدواتها الإعلام"، مشيرا إلى أن أعداء الوطن أنشأوا " العديد من القنوات الإعلامية بهدف هدم مصر.



وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إن كثير من البلدان خرجت فيها مظاهرات، وأمريكا خرج فيها 3 ملايين أمريكي، لكن لم تنشأ القنوات لمهاجمة الحكومات مثلما فعلوا مع مصر"، موضحا أن "الجزيرة خصت قناة لمصر اسمتها الجزيرة مباشر مصر، لا توجد الجزيرة مباشر السعودية ولا قطر ولا تونس، معقبا متهكما: "مصر بس اللي يتعملها قناة، تمسك الشاكوش وتدب ف مصر.



وأضاف أن القنوات الإعلامية مشروع استثماري، الإعلامي والمخرج والمنتج والمعدين يتلقون رواتبهم من أموال الإعلانات، أما قنوات الإخوان ليس فيها إعلان واحد، فمن أين لهم بالأموال، معقبا: " أنا بقبض من فلوس الإعلانات، مفيش إعلانات مفيش فلوس، القنوات اللي مفيش فيها إعلان واحد يوحد ربنا، يعني مفيش فلوس يبقى الصرف منين. تبقى قنوات بيزنس ولا سياسة؟.



وأردف:" الجزيرة منفعتش راحوا لأردوغان وعملوا قنوات بتضرب في مصر بس.. كله ضرب مفيش شتيمة لأن مصر هي الجائزة الكبرى والهدف بالنسبة لهم..:إحنا لو وقفنا على رجلينا هنخوف أي حد وأعظم قوة..عندنا شعب وجيش وإرادة وحراسة وبركة من ربنا وعشان كدا إحنا نخوف".



