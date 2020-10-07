تامر أمين: الحرب لسه لم تنتهي.. بس أحنا شعب وجيش يخوف

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي تامر أمين، على الفيديوهات المفبركة التي تبثها قنوات الإخوان قائلًا: " العدو أدرك أنه لا يمكن هزيمة مصر عسكريًا، لذا استبدلوا الحروب العسكرية، بحروب جديدة أدواتها الإعلام"، مشيرا إلى أن أعداء الوطن أنشأوا " العديد من القنوات الإعلامية بهدف هدم مصر.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إن كثير من البلدان خرجت فيها مظاهرات، وأمريكا خرج فيها 3 ملايين أمريكي، لكن لم تنشأ القنوات لمهاجمة الحكومات مثلما فعلوا مع مصر"، موضحا أن "الجزيرة خصت قناة لمصر اسمتها الجزيرة مباشر مصر، لا توجد الجزيرة مباشر السعودية ولا قطر ولا تونس، معقبا متهكما: "مصر بس اللي يتعملها قناة، تمسك الشاكوش وتدب ف مصر.

وأضاف أن القنوات الإعلامية مشروع استثماري، الإعلامي والمخرج والمنتج والمعدين يتلقون رواتبهم من أموال الإعلانات، أما قنوات الإخوان ليس فيها إعلان واحد، فمن أين لهم بالأموال، معقبا: " أنا بقبض من فلوس الإعلانات، مفيش إعلانات مفيش فلوس، القنوات اللي مفيش فيها إعلان واحد يوحد ربنا، يعني مفيش فلوس يبقى الصرف منين. تبقى قنوات بيزنس ولا سياسة؟.

وأردف:" الجزيرة منفعتش راحوا لأردوغان وعملوا قنوات بتضرب في مصر بس.. كله ضرب مفيش شتيمة لأن مصر هي الجائزة الكبرى والهدف بالنسبة لهم..:إحنا لو وقفنا على رجلينا هنخوف أي حد وأعظم قوة..عندنا شعب وجيش وإرادة وحراسة وبركة من ربنا وعشان كدا إحنا نخوف".

أخبار تهمك

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ساعة الا ربع

مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

الأهلي يحسم مصير أزارو

10:57 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»