هولندا تسقط وديًا أمام المكسيك

حقق المنتخب المكسيكي فوزًا هامًا على حساب نظيره الهولندي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، فثي إطار استعدادات منتخب هولندا لغمار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





ووجه المكسيك لطمة قوية إلى مضيفه الهولندي في أول مباراة يخوضها الأخير بقيادة مديره الفني الجديد فرانك دي بوير.





ويستعد المنتخب الهولندي لاستئناف مسيرته الأسبوع المقبل في بطولة دوري أمم أوروبا فيما يستعد المنتخب المكسيكي لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل راؤول خيمينز هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .



