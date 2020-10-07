رئيس نادي فارسكور: عدم إجراء إسعافات أولية سبب وفاة مدرب النادي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أرجع إكرامى خضير رئبس مجلس إدارة نادى فارسكور، وفاة مدرب النادى إثر أزمة قلبية خلال إحدى المبارايات، إلى عدم إجراء إسعافات أولية له،عقب تعرضه للأزمة، موضحًا أنه لم تكن هناك أية سيارات إسعاف خلال المباراة.

وأضاف " خضير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم نقل المدرب الذى فارق الحياة عقب أحراز الفريق هدفه الثانى في سيارة شرطة،في وقت لم يستغرق 10 دقائق.

حدد ناصر ماهر نجم الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة شروطه لسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في القلعة الحمراء من أجل عودته مرة أخري لصفوف القلعة الحمراء.



وطلب ناصر ماهر نجم النادي الأحمر المعار إلى صفوف سموحة من مدير كرة القدم في الأهلي العودة إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل أو الرحيل بشكل نهائي في حين يدرس مسئولو الأحمر في الوقت الحالي مطالب اللاعب.



وقام ماهر بإبلاغ إدارة الأهلي برفضه فكرة تجديد إعارته في الفترة المقبلة خصوصًا أنه يمتلك عروضًا أخرى من أندية ترغب في التعاقد معه والحصول على خدماته.



يذكر أن ناصر ماهر يلعب على سبيل الإعارة في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم الحالي ويعتبر من العناصر الأساسية في الفريق السكندري.

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