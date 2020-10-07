مشادات في المحكمة وظهور أشرف زكي كقاضي..تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ25 من "قوت القلوب"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة الـ25 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وبدأت الحلقة بوجود قوت وهي ماجدة زكي في المحكمة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كضيف شرف والذي يجسد دور القاضي، الذي يحكم على قوت في اتهامها بقضية القتل، وحدثت مشادات بين الطرفين إلى أن انتهت بنهاية عادلة راضية لجميع الأطراف.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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