متحدث التنمية المحلية: البحيرة تتصدر طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح وصل لـ 1.750 مليون طلب حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في طلبات التصالح بسبب التسهيلات التي قامت بها الحكومة، خلاف مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال خفض أسعار التصالح.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن محافظة البحيرة تتصدر طلبات التصالح، يليها المنوفية، قم القليوبية، فالدقهلية،، مشيرًا إلى أن التصالح على مخالفات البناء يوثق الثروة العقارية في كافة أرجاء مصر


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قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.

وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وتابع "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.

وأوضح أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.

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