غدًا.. جمهورية شبين يخصع لتحاليل "رابيد تيست" استعدادًا للداخلية





ويواصل الفريق المنوفي تدريباتة الجماعية على ملعبه في الثالثة عصراً، حيث يغيب عن المشاركة في المباراة المقبلة، اللاعب مصطفى زيكو، بسبب حصولة على الإنذار الثالث.





ويحتل فريق الداخلية المركز الثاني، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا المتصدر، بينما يحتل الجمهورية المركز السابع برصيد 24 نقطة.





وشهدت الجولة السابقة، فوز الداخلية على المريخ بهدف نظيف، وتعادل شبين مع النصر بدون أهداف.





يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، لتحاليل "رابيد تيست" في الحادية عشر صباح الخميس، استعداداً لمواجهة فريق الداخلية، المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل، بالجولة قبل الأخيرة، لدوري القسم الثاني.