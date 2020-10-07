شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، اشهر فنانات الإستعراض في تاريخ السينما المصرية.

تركت نعيمة عاكف، بصمة كبيرة في عالم الفن والاستعراض وحققت شهرة وصلت للعالمية حيث فازت بلقب احسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958.

استطاعت نعيمة عاكف، أن تصبح حديث وسائل الإعلام، وتتصدر أغلفة المجلات الفنية لفترة ليست بالقصيرة.

احتلت عاكف مساحة من أخبار صفحات المجلات الفنية، وأجرت العديد من الحوارات التي اتسمت في أغلب اﻵحيان بالخفة، كما ازداد شغف الكثير من المصورين المحترفين لالتقاط الصور الفنية لها مع ازدياد نجاحها وتألقها.

و سطع نجمها في سماء الفن، محققة أصداء جماهيرية عالية، بعد تقديمها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستعراضات والرقصات.

عاشت حياة قصيرة وتوفت قبل أن يتجاوز عمرها 36 عامًا أثناء مشاركتها فى فيلمى أميرالدهاء وبياعة الجرايد عام 1963 شعرت بالإعياء، واكتشفت إصابتها بسرطان المعدة ورغم ذلك خرجت من المستشفى، لتستكمل الفيلمين.

رحلت عن عالمنا بعد رحلة قصيرة من النجاح المختلطة بالعذاب بسبب مرضها بالسرطان.

شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)
شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

منذ أقل من ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ثلث ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

منذ 37 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

10:02 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»