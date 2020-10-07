شاهد.. نعيمة عاكف تتصدر أغلفة المجلات الفنية في الخمسينيات (صور)

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، اشهر فنانات الإستعراض في تاريخ السينما المصرية.



تركت نعيمة عاكف، بصمة كبيرة في عالم الفن والاستعراض وحققت شهرة وصلت للعالمية حيث فازت بلقب احسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958.



استطاعت نعيمة عاكف، أن تصبح حديث وسائل الإعلام، وتتصدر أغلفة المجلات الفنية لفترة ليست بالقصيرة.



احتلت عاكف مساحة من أخبار صفحات المجلات الفنية، وأجرت العديد من الحوارات التي اتسمت في أغلب اﻵحيان بالخفة، كما ازداد شغف الكثير من المصورين المحترفين لالتقاط الصور الفنية لها مع ازدياد نجاحها وتألقها.



و سطع نجمها في سماء الفن، محققة أصداء جماهيرية عالية، بعد تقديمها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستعراضات والرقصات.



عاشت حياة قصيرة وتوفت قبل أن يتجاوز عمرها 36 عامًا أثناء مشاركتها فى فيلمى أميرالدهاء وبياعة الجرايد عام 1963 شعرت بالإعياء، واكتشفت إصابتها بسرطان المعدة ورغم ذلك خرجت من المستشفى، لتستكمل الفيلمين.



رحلت عن عالمنا بعد رحلة قصيرة من النجاح المختلطة بالعذاب بسبب مرضها بالسرطان.



