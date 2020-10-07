في مباراة الـ6 أهداف.. تركيا تتعادل مع ألمانيا وديًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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شهدت مباراة ألمانيا ضد تركيا 6 أهداف، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، في إطار استعداداتهما لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

بادر جوليان دراكسلر بالتسجيل لألمانيا في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل منتخب تركيا بهدف حمل توقيع أوزان توفان في الدقيقة 50.

وعاد منتخب ألمانيا للتقدم من جديد، عقب إحراز فلوريان نيوهاوس الهدف الثاني لمنتخب الماكينات في الدقيقة 58، غير أن إفيجان كاراجا تعادل لتركيا في الدقيقة 67.

وتواصلت الإثارة في المباراة بعدما أحرز لوكا فالدشميدت الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 81، غير أن كينان كرامان أدرك التعادل لتركيا في الدقيقة 90.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة مضيفه منتخب أوكرانيا وضيفه منتخب سويسرا يومي 10 و13 أكتوبر الحالي على الترتيب بدوري الأمم، فيما يلعب منتخب تركيا مع مضيفه منتخب روسيا وضيفه منتخب صربيا يومي 11 و14 من الشهر الحالي.

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مباراة ودية دوري الامم الأوروبية تركيا ألمانيا

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