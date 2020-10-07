اختبار طبي لمهاجم الأهلي
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:52 م
علي نبوي
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يخضع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي على هامش المران الذي يقام صباح غدٍ الخميس.
وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن بادجي سوف يخضع لاختبار طبي، وفي حالة عدم شكواه من أي آلام سوف يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية.
وكان بادجي قد خرج من قائمة الفريق التي واجهت إنبي بسبب شكواه من كدمة في الكاحل.
وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.