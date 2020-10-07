اختبار طبي لمهاجم الأهلي

يخضع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي على هامش المران الذي يقام صباح غدٍ الخميس.





وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن بادجي سوف يخضع لاختبار طبي، وفي حالة عدم شكواه من أي آلام سوف يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية.





وكان بادجي قد خرج من قائمة الفريق التي واجهت إنبي بسبب شكواه من كدمة في الكاحل.



