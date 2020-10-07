الأهلي يحسم مصير أزارو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقتهم على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، إلى  الاتفاق السعودي بداية من الموسم المقبل.

 

واتفق الطرفين على رحيل المهاجم المغربي مقابل 700 ألف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها.

 

وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض 700 ألف دولار.

 

وكان أزارو خاض الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق على سبيل الاعارة، بناءً على رؤية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، قبل أن يفضل أزارو الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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