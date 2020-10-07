البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع و"داو جونز" يسجل أفضل أداء يومي

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 530 نقطة في أكبر مكاسب يومية منذ يوليو الماضي، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.









وحث الرئيس الأمريكي الكونجرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران وتوفير 135 مليار دولار لبرنامج دعم الرواتب في أسرع وقت.





كما دعا ترامب الكونجرس في تغريدة أخرى عبر "تويتر" إلى الموافقة على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للأمريكيين للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا.





وجاء ذلك رغم أن ترامب أعلن أنه قرر تعليق محادثات التحفيز مع الديمقراطيين حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية مما أدى إلى خسائر قوية لـ"وول ستريت" بالأمس.





وحذر الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير والصادر اليوم من غياب التحفيز المالي مشيرا إلى أنه سوف يهدد وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.





عند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 530.7 نقطة إلى 28303 نقطة في أفضل مكاسب يومية منذ منتصف يوليو .





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 3419 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.9 بالمائة ليصل إلى مستوى 11364 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.64.