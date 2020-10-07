البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع و"داو جونز" يسجل أفضل أداء يومي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:17 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
Advertisements
تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 530 نقطة في أكبر مكاسب يومية منذ يوليو الماضي، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.


وحث الرئيس الأمريكي الكونجرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران وتوفير 135 مليار دولار لبرنامج دعم الرواتب في أسرع وقت.

كما دعا ترامب الكونجرس في تغريدة أخرى عبر "تويتر" إلى الموافقة على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للأمريكيين للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا.

وجاء ذلك رغم أن ترامب أعلن أنه قرر تعليق محادثات التحفيز مع الديمقراطيين حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية مما أدى إلى خسائر قوية لـ"وول ستريت" بالأمس.

وحذر الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير والصادر اليوم من غياب التحفيز المالي مشيرا إلى أنه سوف يهدد وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

عند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 530.7 نقطة إلى 28303 نقطة في أفضل مكاسب يومية منذ منتصف يوليو .

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 3419 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.9 بالمائة ليصل إلى مستوى 11364 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.64.

أخبار تهمك

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

منذ أقل من ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

منذ 37 دقيقة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

10:02 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»