مواجهات قوية بالجولة قبل الأخير لمجموعة بحري بالقسم الثاني

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :





1- غزل المحلة وبيلا







يستقبل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مع فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى، ويبحث الفريق المحلاوي إلى الفوز والصعود للدوري الممتاز في حالة تعثر فاركو وصيف المجموعة.



يدخل فريق غزل المحلة اللقاء وهو في القمة برصيد 41 نقطة بعد فوزه على فريق البلدية بثلاثية محمد فتح الله ويحيى حامد وأشرف السيد ، بينما بيلا متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من الحمام بهدف دون رد٠



وسحق غزل المحلة بيلا بخمسة أهداف نظيفة في الدور الأول سجلها خالد رسلان وخالد الاخمنيمي ومحمد فتح الله وعبده يحيى ويحيى حامد.



2- فاركو مع أبو قير



يحتضن ملعب حرس الحدود، لقاء فاركو بقيادة أحمد عاشور مع أبو قير بقيادة أحمد الكأس، يدخل فريق فاركو اللقاء تحت شعار لابديل عن الفوز.



يدخل فاركو وصيف المجموعة برصيد 39 نقطة بعد تعادله مع الرجاء بدون أهداف، بينما أبو قير صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد تعادله مع دكرنس بدون أهداف.



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- دمنهور مع الرجاء



يلتقي فريق دمنهور بقيادة كمال فريد مع فريق الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد، ويحتل دمنهور المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد تعادله مع فريق المنصورة بهدف لمثله بينما الرجاء صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة بعد تعادله مع فاركو سلبيا.





وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل عمار شرف الدين هدف دمنهور، بينما سجل محمود قرنى للرجاء.



4- المالية مع المنصورة



يلعب فريق المالية بقيادة أيمن مجدى مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد العليم، ويدخل المالية اللقاء برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من الأوليمبي بهدف نظيف، بينما فريق المنصورة الرابع برصيد 32 نقطة بعد تعادله مع فريق دمنهور بهدف لمثله.



وحقق فريق المنصورة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول سجلهما محمد جمال الدقى وأحمد رجب هريسه.



5- الحمام مع الأوليمبي





يحل فريق الأوليمبي صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة ضيفا على فريق الحمام بقيادة سمير سعد صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة.





وحقق الحمام الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول سجلهما عبد الرحمن عيد ومحمد أبو جوده، بينما سجل محمد كرسيبو هدف الأوليمبي.





6- دكرنس مع البلدية





يستضيف فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده نظيره فريق بلدية المحلة، بقيادة رمضان السيد، ويحتل دكرنس المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد تعادله مع أبو قير سلبيا، بينما فريق البلدية العاشر برصيد 25 نقطة .





فاز فريق البلدية بهدف أحمد رفعت في الدور الأول على حساب دكرنس.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- غزل المحلة 41 نقطة

2- فاركو 39 نقطة

3- دمنهور 34 نقطة

4- المنصورة 32 نقطة

5- دكرنس 31 نقطة

6- أبو قير 30 نقطة

7- الرجاء 28 نقطة

8- الأوليمبي 26 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- البلدية 25 نقطة

11- المالية 8 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



تنطلق في الثالثة من عصر الخميس مباريات الجولة الحادىة والعشرين للمجموعة الثالثة للقسم الثاني، بإقامة 6 مواجهات قوية ومرتقبة.