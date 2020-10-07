مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنة أمام إنبي، وقال ربيع أن هذا الآداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا  في الجانب الدفاعي والهجومي.

 وقال المدير الفني لمنتخب الشباب أن العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز  داخل الملعب، وأدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي الرغم أنه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن. 

كما أثني ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر أن منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا  المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021  بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي موريتانيا مباشرة.

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