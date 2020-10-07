اللواء أحمد المنصوري يكشف أسباب عدم تنفيذ الضربة الجوية الثانية في حرب أكتوبر



وقال المنصوري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "تركيا جابت ورا وملف إثيوبيا يدار بحكمة"، مشيدا بدور النائب محمد أبو العينين في شرح حقيقة ما حدث في ثورة يونيو أمام القادة العسكريين الأمريكيين.



وأوضح أن مهمته في حرب أكوبر كانت تتمثل في عبور قناة السويس ضمن 225 طائرة أول أيام الحرب، مضيفا "نجحنا في تدمير خط بارليف رغم أن العالم كان يؤكد استحالة هذه الخطوة".



وأكمل "الاتحاد السوفيتي كان يؤكد أن نصف الطائرات التي ستعبر القناة لن تعود، لكن الحمد لله الخسائر لم تتجاوز 1%"، مشيرا إلى أنه كان من المقرر تنفيذ ضربة جوية ثانية في الخامسة مساء 6 أكتوبر لكنها لم تنفذ كون الضربة الأولى حققت جميع أهدافها.



وتابع "همتي كانت حماية الطائرة المقاتلة القاذفة خلال الضربة الجوية"، مردفا "روح أكتوبر ممتدة حتى الآن وهو ما نراه متمثل في مشروعات الطرق والكباري وقناة السويس الجديدة".



وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو واقعي لمشاركة اللواء طيار أحمد كمال المنصوري في حرب أكتوبر حيث يظهر الفيديو صوت بطل أكتوبر وهو يتواصل مع غرفة العمليات.





أكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، عدم قدرة أي عدو على الاقتراب من مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.