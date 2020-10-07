طولان: الأهلي والزمالك لديهم أفضل اللاعبين في مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:35 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على أن تلقي فريق لهدفين في أول 15 دقيقة من مواجهة فريقه مساء اليوم أمام الأهلي لم يكن متوقعا.

وخسر إنبي مساء اليوم الأربعاء أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"بداية المباراة بالنسبة لي كانت غير متوقعة هدفين في ربع ساعة أثروا على معنويات اللاعبين وسير المباراة".

وأضاف :"الأهلي فريق قوي وقام بالتدوير في مباراة اليوم وأشرك عناصر لم تشارك منذ فترة".

وواصل :"خوض المباريات مل 3 أيام أمر قاسي جدًا وخاصة حال عدم امتلاك الفريق للبديل".

وأشار :"فريقي مصاب بالإرهاق بسبب كثرة المباريات في الفترة الماضية، وهو ما أثر على أداء اللاعبين في مباراة اليوم وعلى قراراتهم".

وتابع :"الأهلي لديه أكثر من فريق وأقدم له التهنئة عقب تحقيقه الفوز في مباراة اليوم".

وأوضح :"دفاع فريقي في مباراة اليوم لم يكن في كامل تركيزه ولم ينفذ ما قمنا بشرحه وهذا ما تسبب في استقبال الهدفين المبكرين".

وأردف :"لا شك أن الأهلي والزمالك لديهم أفضل اللاعبين في مصر، والمدرب المحظوظ هو من يدرب أي من الفريقين لأن المدرب بدون اللاعبين المميزين لا يمكن أن يفعل شيء".

وأكمل :"من الصعب الحكم على موسيماني سريعا لأنه يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى لا أظلمه.

واختتم حديثه :"غياب محمد شريف كان مؤثرًا للغاية لأنه مهاجم غير تقليلدي ويمتاز بالسرعة ولكن غيابه جاء بسبب وجود بند في إعارته بعدم المشاركة أمام الأهلي".

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