في ذكرى ميلادها.. نعيمة عاكف شاركت مع جانات السينما المصرية

Advertisements



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، أكثر النجمات حضورًا وجماهيرية وتركت بصمة كبيرة في عالم الفن والاستعراض.



حققت شهرة وصلت للعالمية حيث فازت بلقب احسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958.



فنانة خفيفة الظل ثقيلة المواهب، وفضلًا عن مواهبها المتعددة كانت نعيمة عاكف تتمتع بأخلاق عالية وصفات جعلتها تدخل قلب كل من عرفها.



عملت نعيمة عاكف، مع عدد من "جانات" السينما المصرية، على رأسهم أحمد رمزي، ورشدي أباظة، في فيلم "يا تمر حنة"، وعبارتهما الشهيرة "الفل أحلى ولا الياسمين.. التمر حنة".



قدمت "نعيمة" عددًا من الرقصات الجميلة، منها "يا تمر حنة كايدة الأزهار"، وعلى صوت فايزة أحمد "ياما القمر على الباب نور قناديله.. ياما أرد الباب ولا أناديله".



قدمت نعيمة عاكف، مع المطرب سعد عبدالوهاب، فيلم "بلدي وخفة"، ومع الفنان محمد فوزي، قدمت فيلم "يا حلاوة الحب" وصاحبتهما في تقديم عدد من الأغنيات معهما.



عملت نعيمة عاكف، مع أنور وجدي، من خلال فيلم "4 بنات وظابط"، وقدمت عددًا من الأغنيات منها "العدس الليلة ليلة عيده..يا رب تبارك وتزيده"، وأغنية "السعادة"، وأغنية "يا أهل الحي يا أهل الحي".



أظهرت موهبتها في تقليد الفنانين في فيلمها مع الفنان والموسيقار الكبير محمد فوزي، والفنان سليمان نجيب.



وعملت مع الفنان أنور وجدي، من خلال فيلم "4 بنات وظابط"، وقدمت عددًا من الأغنيات منها "العدس الليلة ليلة عيده..يا رب تبارك وتزيده"، وأغنية "السعادة"، وأغنية "يا أهل الحي يا أهل الحي".



قدمت نعيمة عاكف، مع شكرى سرحان، فيلم "أحبك يا حسن"، وكعادتها قدمت "تابلوهات استعراضية" جميلة، فضلًا عن رقصتها مع صوت حورية حسن "من حبك فيك يا جاري.. يا جاري من زمان.. أداري الشوق وأداري لايعرفوا الجيران".







