"حاصل على الميدالية الذهبية بستوديو الفن وابنته مطربة شهيرة".. عبده ياغي يفاجئ الجمهور بمشاركته في The voice senior

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت مساء اليوم أولى حلقات الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، لينضم بقوة لعائلة The Voice وThe Voice Kids، وذلك عبر شاشة MBC، حيث تخلل الحلقة مفاجآت بالجملة للجمهور من كافة النواحي.

وكان من أبرز هذه المفاجآت هي مشاركة النجم اللبناني الكبير عبده ياغي وهو من أهم نجوم لبنان قديمًا وأبدع خلال الحلقة ونجح في لفت أنظار أعضاء لجنة التحكيم لصوته، ولكنه اختار أن يكمل مشواره بالبرنامج مع فريق ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين.

وكان لظهور عبده ياغي تأثير كبير بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي من متابعي البرنامج وتباينت الآراء حول مشاركته بين مؤيد ومعارض، حيث رأت فئة منهم أن ظهوره ببرنامج لاكتشاف مواهب يعتبر قرارا خاطئًا وذلك لأنه فنان كبير وله تاريخ فني مشرف، فيما قال بعضهم أن مشاركته تعتبر شجاعة وجرأة منه وخطوة مميزة وموفقة.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم الفجر الفني معلومات عن الفنان اللبناني عبده ياغي.

هو مطرب لبناني أصيل حباه الله بصوت عذب ويعتبر من جيل الفنانين الكبار بلبنان.

شارك عبدو ياغي في الساحة الفنية بأعمال مميزة وبزغ نجمه في الغناء بلبنان بتوقيع الرحابنة وروميو لحود ورفيق حبيقة وغيرهم.

وانطلقت مسيرته من برنامج المواهب ستوديو الفن عام 1972 - 1973 في نفس الموسم الذي تخرّج منه الفنانان وليد توفيق وماجدة الرومي.

اشتهر بقوته في تقديم القدود الحلبية وله مجموعة أغنيات حققت الانتشار مثل «ماريا»، «ليلى يا ليلى يا بنت الناس» و«علي كاسك».

وشارك في سلسلة أعمال مسرحية وكان عنصرا مهمّا في مسرح روميو لحود كمطرب وممثل، أشهرها مسرحية «بنت الجبل» مع أنطوان كرباج والمطربة الراحلة سلوى القطريب.

واختفى لفترة عن الساحة وأكملت ابنته الفنانة اللبنانية "بريجيت ياغي" المشوار والتي تحظى بصوت عذب مثل والدها ولها أعمال غنائية كثيرة ناجحة.




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