زواج مادلين طبر من أحمد سلامة في الحلقة الـ24 من "الوجه الآخر"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات ستعرض الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"علي قناة cbc دراما.

ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة الرابعة والعشرين.

تزوجت مادلين طبر "رجاء" من أحمد سلامة والذي يجسد شخصية "محسن" وذلك بعد موافقة نجلها محمد ناصر "مروان" الذي رفض في البداية ولكن لعد تفكيره وافق لأنه يري أن هذا حقها .

واتضح من أحداث الحلقة أن محسن تزوج من رجاء لمصلحة تجمعه مع ندي موسي "فرح" شقيقة نسرين طافش "ساره" ولا الذي لا يعلم أحد بصلة القرابة بينهما سوي أحمد سعيد عبدالغني والذي يجسد شخصية دكتور رمزي وهو الطبيب النفسي المعالج لفرح ، ومن المؤكد أن محسن وفرح يخططان لشئ وهذا ما ستشهده الحلقات القادمة.

وتوالت الأحداث وحاول ماجد المصري "يحيي" أكثر من مرة معرفة هل الطفل الذي أنجبته بعدما سافرت إلي الإسكندرية وأخبرت الجميع بأنها سافرت إلي الكوبت وتزوجت هناك ثم انفصلت بعدما أنجبت طفل يدعي "ياسين" والذي يبلغ شهرين من عمره ، ولكن بالنهاية اعترفت فرح لزوج
شقيقتها ساره بأنه هذا الطفل نجله ولم تجهده كما اتفقا من قبل.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.

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