كافاني يغيب عن مانشستر يونايتد بسبب كورونا حتى 21 أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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لن يتمكن مهاجم مانشستر يونايتد الجديد إدينسون كافاني، من المشاركة مع "الشياطين الحمر" حتى 21 أكتوبر الجاري، على الأقل، حيث سيخضع للحجر الصحي.


وسيضطر كافاني، الذي يتواجد حالياً مع منتخب بلاده، للمكوث في الحجر الصحي لدى وصوله إنجلترا ولن يستطيع خوض لقاء اليونايتد المقبل أمام نيوكاسل في 17 أكتوبر.


لكن المهاجم الأوروجواياني المخضرم ربما يكون جاهزاً بحلول 21 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي يستهل فيه أبناء مانشستر مسيرتهم في دوري الأبطال بموقعة نارية أمام باريس سان جيرمان، فريق كافاني السابق.


وتكمن المعضلة بالنسبة للمدرب أولي جونار سولشاير في فكرة إقحام كافاني خلال هذه المواجهة بينما لن يكون قد تدرب ولو لدقيقة واحدة مع زملائه في المانيو بسبب الحجر الصحي. ولن يكون بوسع الأوروغواياني تجنب فترة الحجر الصحي 14 يوماً التي استثني منها آخرون باعتبار أنهم لاعبون من الطراز الرفيع، لا سيما وأنه انضم لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

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