أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشىء الإيجابي اليوم هو الفرص التي صنعناها والفرص المبكرة لقتل المباراة وتطور التمريرات واللاعبون بدأوا يتفهموا طريقة لعبي وعلينا التحسن أكثر في إنهاء الهجمات".





وأضاف :"لم يكن لدينا أي مشاكل دفاعيا وسعيد بثنائية مروان وهدفه الثاني أعجبني كثيرا لأنه تصرف بشكل رائع".





وتابع :"لم نبدأ جيدا في الشوط الثاني لكني سعيد بأني منحت بعض اللاعبين فرص ومشاهدتهم على أرض الملعب مثل عربي بدر الشاب بجانب وليد وجونيور أجاي الغائبان منذ فترة".





وأشار :":"عربي بدر تعرض للإصابة ودفعنا في جزء من المباراة بحسين الشحات في مركز الظهير الأيمن وليس لدي لاعبين كثيرين جاهزين".





وواصل :"استرجاع الكرة الثانية مهم جدا بالنسبة لنا وهو ما قمنا بفعله اليوم بجانب التمريرات الكثيرة للسيطرة على المباراة وسنعمل على تحسينها مع الوقت".





وزاد :"الجماهير تستحق أن تكون سعيدة وهدفي الأساسي هو إرضاء الجماهير".



