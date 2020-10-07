أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشىء الإيجابي اليوم هو الفرص التي صنعناها والفرص المبكرة لقتل المباراة وتطور التمريرات واللاعبون بدأوا يتفهموا طريقة لعبي وعلينا التحسن أكثر في إنهاء الهجمات".

وأضاف :"لم يكن لدينا أي مشاكل دفاعيا وسعيد بثنائية مروان وهدفه الثاني أعجبني كثيرا لأنه تصرف بشكل رائع".

وتابع :"لم نبدأ جيدا في الشوط الثاني لكني سعيد بأني منحت بعض اللاعبين فرص ومشاهدتهم على أرض الملعب مثل عربي بدر الشاب بجانب وليد وجونيور أجاي الغائبان منذ فترة".

وأشار :":"عربي بدر تعرض للإصابة ودفعنا في جزء من المباراة بحسين الشحات في مركز الظهير الأيمن وليس لدي لاعبين كثيرين جاهزين".

وواصل :"استرجاع الكرة الثانية مهم جدا بالنسبة لنا وهو ما قمنا بفعله اليوم بجانب التمريرات الكثيرة للسيطرة على المباراة وسنعمل على تحسينها مع الوقت".

وزاد :"الجماهير تستحق أن تكون سعيدة وهدفي الأساسي هو إرضاء الجماهير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني اول تعليق من موسيماني الأهلي إنبي

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ 18 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ ساعة و 16 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إتاحة تقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

باستثناء لاسارتي.. بدايات "مُبشرة" لمدربي الأهلي في عهد "الخطيب" قبل انطلاقة موسيماني

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

الكشف عن راتب المدرب العام الجديد في جهاز موسيماني بالأهلي

موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

10:02 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»