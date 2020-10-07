المريخ يؤدي تدريبه الاساسي استعدادا لملاقاة سيراميكا

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أكد محمد ابراهيم " بوكشا " المدير الاداري للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي ، أن الفريق سيؤدي تدريبه الاساسي غدا الخميس استعدادا لملاقاة سيراميكا .



وأضاف " بوكشا " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الفريق سيخوض التدريب في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، فيما يخضع لتحليل الرابيد تيسيت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .



ويستعد المريخ لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



يمتلك المريخ ٢١ نقطة يحتل بهم المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة ، ويتطلع لعبور تلك المباراة الهامة للهروب من دائرة الهبوط