في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات نعيمة عاكف في الفن.. واكتشاف حسين فوزي لها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة الإستعراضية الكبيرة نعيمة عاكف، إحدى أشهر فنانات الاستعراض في تاريخ السينما المصرية.

ولدت الصغيرة نعيمة عاكف، في مدينة طنطا، لأسرة عاشقة للفن، ومن خلال "السيرك" الذي يمتلكه والدها.

أتقنت "نعيمة" كل ألوان الفنون، من الرقص والحركات البهلوانية، والتعامل مع الحيوانات المفترسة، لتصبح بطلة السيرك قبل أن تكمل الخامسة من عمرها.

مرت الأسرة بظروف عصيبة، اضطر والدها أن يرهن "السيرك" بعد خسارة أمواله، ليفقد بعدها السيرك، الذي كان بداية لانهيار الأسرة.

اضطرت "نعيمة" وهى في سن المراهقة، أن تحمل آلامها بين ضلوعها، وترحل مع الأسرة المكلومة إلى القاهرة.

بدأت نعيمة عاكف، العمل في عدد من الفرق الشهيرة وقتها، أبرزها فرقة الست بديعة مصابني، خطفت الأنظار إليها بـ"دلعها وشقاوتها" ومهارتها في الرقص وخفة ظلها على المسرح.

ظهرت على شاشة السينما للمرة الأولى كراقصة من خلال فيلم "ست البيت" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان عماد حمدي، ولم تكمل الـ20 من عمرها وقتها.

رأى المنتج والمخرج حسين فوزي، في نعيمة عاكف، نجمة موهوبة تنتظر من يأخذ بيدها، وفعل هو ذلك لتبدأ معه رحلتها الفنية والزوجية.

عاشا معًا فترة نجاح وتألق، وقدموا سويًا عدد من الأفلام منها "العيش والملح، وتمر حنة، ولهاليبو"، وبعد عشرة أعوام من الزواج انفصلت نعيمة عن زوجها فى هدوء شديد بعد أن أخرج لها 15 فيلمًا آخرها فيلم أحبك يا حسن.

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