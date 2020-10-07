أحمد موسى عن مشهد بنك ناصر: أناشد وزيرة التضامن لإيجاد حل لعدم تكراره.. "منظر مؤسف"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بنك ناصر الاجتماعي بالجيزة، شهد منظر مؤسف للغاية، أثناء صرف بعض المواطنين المعاشات الخاصة بهم، عندما تعرضوا للتدافع الشديد والتزاحم، دون أي تنظيم.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "أهالينا اللي رايحين يصرفوا معاشاتهم في بنك ناصر المنظر كان صعب وأرجو أن نواجه هذا الأمر حتى لا يتكرر، خاصة وأن تلك الناس خدمت البلد، وليس من الطبيعي أن يتعرضوا للبهدلة والمنظر كان صعب جدًا، إزاي ده يحصل الأمر محتاج تنظيم".

وأضاف أن المنظر كان مؤسف للغاية، وتساقط كثير من المواطنين على الأرض، وسط "خناقات" وتدافع، لذلك الأمر يحتاج للتنظيم، والفروع قليلة، لأنه إذا كانت الفروع كافية لم نكن نرى مثل هذا المشهد الصعب الذي عاشه المواطنين أثناء صرف المعاشات دون أي تنظيم من بنك ناصر.

وتابع موسى، أنه من الضروري توسيع الأفرع وزيادتها لتجنب مثل المشاهد المؤسفة، مضيفًا: "ليه أخلي الناس تتبهدل وهم رايحين يصرفوا معاشاتهم بدل ما أنا أريحهم، ولازم نشوف طريقة علشان المشهد ده يتكرر تاني، خصوصًا إننا متوقعين إن الأعداد دي تكون موجودة، ولازم نشوف طريقة وحل خصوصًا إن عندنا كورونا ومفيش حد لابس كمامات باستثناء واحد أو اثنين، ولو واحد مصاب الكل هيتنقل له العدوى وربنا يحفظ الجميع".

وناشد موسى، نيفين القباج، وزيرة التضامن ضرورة إيجاد آلية للتخفيف على المواطنين، بزيادة الأفرع أو توزيع الناس، من أجل القضاء على هذا المشهد وعدم تكراره مرة أخرى، خاصة وأنه لا يليق.


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