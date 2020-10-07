ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة يتراجع في أغسطس

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة اليوم الأربعاء، هبوط ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 2.1 بالمائة أو 7.2 مليار دولار على أساس سنوى في أغسطس الماضي، مقارنة مع زيادة 4.3 بالمائة أو ما يعادل 14.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتراجع الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنحو 11.3 بالمائة خلال أغسطس  الماضي، مقارنة مع هبوط 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

في حين ارتفع الائتمان غير المتجدد والذي يشمل قروض الطلاب والسيارات بنحو 0.8 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل زيادة بلغت نسبتها 5.7 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 7:08 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 93.62.

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