ضبط كميات كبيرة من "مخلفات الشيبسي" قبل بيعها للأطفال ببني سويف

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن ضبط 2 طن من مخلفات مصانع رقائق البطاطس المعروفة بـ"مخلفات مصانع الشيبسي" بعد إعادة تجمعيها داخل مخزن مواد غذائية كانت معدة لبيعها للأطفال بأسواق بني سويف.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أكد على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود مديرية التموين في تقرير أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة الواسطى،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ شكارة دقيق بلدي مُدًعم محملة علي سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء،بالإضافة إلى ضبط 2 طن مخلفات شيبسي بعد إعادة تجمعيها داخل مخزن مواد غذائية كانت معدة للبيع،وضبط 25 كجم لحوم دواجن منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تم رصدها ببعض المخابز البلدية وتنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن، فضلًا عن تحرير محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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