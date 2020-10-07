ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي





ذكرت تقارير صحفية أن ناصر ماهر نجم الأهلي ذكر شروطه لسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية من أجل استمراره في صفوف القلعة الحمراء.





وطلب ناصر ماهر نجم النادي الأحمر المعار إلى صفوف سموحة طلب من مدير كرة القدم في الأهلي العودة إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل أو الرحيل بشكل نهائي في حين يدرس مسئولو الأهلي في الوقت الحالي مطالب اللاعب.





وقام ناصر ماهر بإبلاغ إدارة الأهلي برفضه فكرة تجديد إعارته في الفترة المقبلة خصوصًا أنه يمتلك عروضًا أخرى من أندية ترغب في التعاقد معه والحصول على خدماته.





يذكر أن ناصر ماهر يلعب على سبيل الإعارة في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم الحالي ويعتبر من العناصر الأساسية في الفريق الساحلي.